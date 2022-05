Die Erklärung des Unternehmens : Globus erhöht Preis für Fleischkäsweck

Saftiger Preisaufschlag beim Globus-Fleischkäsweck. Foto: TV/Petra Willems

Exklusiv St. Wendel Die steigenden Lebensmittelpreise machen auch nicht vor einem Verkaufsschlager an der Globus-Imbisstheke Halt. Kunden müssen beim Fleischkäsweck ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Warum das so ist, erklärt Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung.