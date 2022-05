4,99 pro Liter : Globus erklärt Preisexplosion: Darum kostet Speiseöl jetzt viermal so viel im Supermarkt

St. Wendel Im Einzelhandel sind Speiseöle derzeit Mangelware und sofern in den Regalen vorhanden, lediglich zu hohen Preisen erhältlich. So äußert sich Globus zur Preisexplosion bei Sonnenblumenöl.

Globus erklärt enorme Preissteigerung bei Sonnenblumenöl im Supermarkt

„Die Rohware für Sonnenblumenöl für die europäische Verarbeitung stammt zu etwa 80 Prozent aus der Ukraine. Diese Ware gelangt in der Regel per Schiff in die europäischen Raffinationsbetriebe. Mittlerweile sind allerdings die Produktion, Verladung und Verschiffung in der Ukraine beinahe zum Erliegen gekommen. Ware aus alternativen Ursprungsländern, wie zum Beispiel Frankreich, Ungarn und Argentinien kann die ausgefallenen ukrainischen Mengen bei weitem nicht kompensieren. Dies führt zu Engpässen insbesondere im Preiseinstiegsbereich und in der Folge zu Preissteigerungen.“