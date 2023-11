Erlebnisbrauerei in Neunkirchen Bruch trennt sich von Bach’s Bier – und nennt Gründe für den Entschluss

Das Konzept war schlüssig: Ein saarländisches Unternehmen eröffnet an historischer Stätte in Neunkirchen eine Gastronomie, in der eine Neunkircher Brauerei Bier braut. Daraus wird nun nichts. Zwar wird das Unternehmen, die Bruch Venture Holding, in den denkmalgeschützten Hallen des ehemaligen Neunkircher Eisenwerkes in der Saarbrücker Straße eine Brauerei nebst Erlebnisgastronomie eröffnen, Bier einer Neunkircher Brauerei wird dort aber nicht gebraut. Dieser Part sollte von der Braumanufaktur Bach’s übernommen werden.