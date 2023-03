Großdemo : Globaler Klimastreik am Freitag – was im Saarland geplant ist

Foto: dpa/Marius Becker

Berlin/Saarbrücken Weltweit gehen Aktivisten am Freitag für mehr Klimaschutz auf die Straße. Auch in Saarbrücken ruft Fridays for Future zur Aktion auf. Was konkret geplant ist:

Der Freitag steht weltweit im Zeichen der Klimaproteste. In Deutschland planen Aktivisten von Fridays for Future mehr als 230 Aktionen, darunter auch in Saarbrücken. Parallel dazu ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in mehreren Bundesländern auf, um auf die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Kein Stre ik im ÖPNV im Saarland

Das Saarland ist von diesen Arbeitsniederlegungen allerdings nicht direkt betroffen, wie Verdi-Landesbezirksleiter Michael Blug der SZ bestätigte. Grund: Die Verträge der ÖPNV-Beschäftigten hier sind vom aktuellen Tarifstreit nicht betroffen. Anders ist dies in Rheinland-Pfalz: So müssen sich die Bürger in Trier und Kaiserslautern auf ganztägige Einschränkungen im ÖPNV einstellen. Auch in der Landeshauptstadt Mainz werden am Freitag voraussichtlich keine Busse und Straßenbahnen unterwegs sein.

Vor dem globalen Klimastreik warf Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP zu große Zögerlichkeit beim Klimaschutz vor. „Statt einer Fortschrittkoalition erleben wir gerade eine Stillstandskoalition“, sagte sie im Podcast „Stand der Dinge“. Dass sich etwa beim Tempolimit und anderen Maßnahmen zum Klimaschutz so wenig tue, sorge bei vielen für „gewisse politische Resignation“.

Für Deutschland fordert Fridays for Future unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035 sowie das sofortige Ende der Subventionen für fossile Energieträger und einen Ausbaustopp für Autobahnen.

Großdemo in Saarbrücken geplant

In Saarbrücken beginnt der Protesttag für mehr Klimaschutz um 13 Uhr mit Livemusik am Saarbrücker Staatstheater. Dort folgt um 14.30 Uhr eine Kundgebung. Gegen 15.30 Uhr gibt es einen Demonstrationszug zur Saarbrücker Staatskanzlei, wo Klimaministerin Petra Berg (SPD) symbolisch „Klimageld“ zur Umsetzung weiterer Klimaschutz-Maßnahmen übergeben wird. Fridays for Future hatte zuletzt scharfe Kritik am Entwurf des saarländischen Klimaschutzgesetzes geäußert.