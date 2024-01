Ein Wintertag ist noch keine Katastrophe Glatteis-Vollalarm im Saarland – geht’s vielleicht auch eine Nummer kleiner?

Viele haben am Mittwoch klug gehandelt. Sie blieben daheim, haben sich nicht raus aufs Eis gewagt. Dank Homeoffice ist es mittlerweile ja in etlichen saarländischen Firmen möglich, den Job von zu Hause aus zu erledigen. Nicht nur in Pandemiezeiten ein Plus. Und wer doch unbedingt das Auto nehmen musste, stellte fest: Die wichtigen Straßen waren morgens früh schon top geräumt. Die Frauen und Männer in Orange haben ganze Arbeit geleistet. Klasse und dafür Danke!