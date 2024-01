Eine Bilanz Glatteis-Alarm in Saarbrücken: So trotzte die Stadt dem Chaos

Am frühen Mittwochmorgen schien in der Landeshauptstadt alles noch ganz harmlos: Bis sieben Uhr fuhren noch Busse, auch Bäckereien waren geöffnet. Also alles halb so schlimm? Nach und nach aber wurde es mit dem einsetzenden Eisregen dann am Vormittag doch nur zur großen Rutschpartie. Wer zu Fuß auf Gehwegen unterwegs war, hielt sich an allem fest, was zu greifen war: Geländer, Laternenmasten, geparkte Fahrzeuge. Selbst Mülltonnen (gefüllt und damit standhaft, weil die Müllabfuhr am Mittwoch ausfiel!) taten gute Dienste und fingen Schwankende nochmal auf. Auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke sah man, wie wildfremde Leute, um nicht hinzufallen, sich plötzlich aneinander festhielten. Schicksalsbindungen für kurze Momente.