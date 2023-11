Wintereinbruch im Saarland? Schlagartige Niederschläge könnten zu Glatteis führen – Deutscher Wetterdienst warnt

Von „schlagartigen Niederschlägen“ spricht der (DWD) mit Blick auf das Wochenende. In den höheren Lagen ab 500 Meter über dem Meeresspiegel bedeutet das sogar Neuschnee um bis zu sechs Zentimeter. Allerdings können durch die heftigen Niederschläge auch in den tieferen Lagen Glatteis und Schneematsch auf den Straßen nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen liegen in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Tiefstwerten von drei bis null Grad, in Hochlagen wird leichter Frost um Minus ein Grad Celsius erwartet.