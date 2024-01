Das Wichtigste in Kürze: Extremes Glatteis hat am Mittwoch das Saarland fest im Griff gehabt. Viele Rathäuser, Schwimmbäder, Bibliotheken und Wertstoffhöfe blieben geschlossen. Auch viele Kitas und die allermeisten Schulen im Saarland waren am 17. Januar geschlossen. Auf den Straßen kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Am Mittwochmorgen war nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen die Autobahn 6 in Höhe St. Ingbert in Richtung Mannheim vorübergehend gesperrt gewesen. Zudem gab es Einschränkungen im Zug- und Busverkehr: Viele Busse fuhren nicht, auch die Bahn meldete Ausfälle.