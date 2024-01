Der Glatteis-Tag im Live-Ticker Glatteis legt am Mittwoch das Saarland lahm – über 100 Unfälle am Morgen

Das Wichtigste in Kürze: Gefrierender Regen sorgt am ganzen Mittwoch für Glatteis-Alarm im ganzen Saarland. Viele Rathäuser, Schwimmbäder, Bibliotheken und Wertstoffhöfe bleiben geschlossen Auch viele Kitas und Schulen im Saarland sind am 17. Januar geschlossen – bei den Schulen entscheiden die Schulleiter. Der Wetterdienst warnte vorab: „Vermeiden Sie Autofahrten und bleiben Sie im Haus“. Der Saarforst-Landesbetrieb rät dringend dazu, den Wald nicht betreten und das Auto nicht am Waldrand zu parken. Es kommt auch zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen im ÖPNV.