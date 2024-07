Arbeit ohne Lohn auf Glasfaserbaustellen Die Sklavenarbeit mitten im Saarland muss beendet werden

Milliarden Euro Steuergelder, die in Sklavenarbeit fließen. Nichts anderes ist unbezahlte Arbeit. Und genau die erlauben wir uns auf den Glasfaser-Baustellen in Deutschland, im Saarland. In unseren Kommunen, in unseren Städten, die im weltweiten Vergleich fast schon zu spät Kupfer- gegen Glasfaserkabel tauschen, die sich Geschwindigkeit und Wettbewerbsfähigkeit schnell und teuer erkaufen müssen. Moralisch wie finanziell.