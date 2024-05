Auch nicht so bekannte Teile kommen auf den Teller Was es bei den Glanrindwochen zu entdecken gibt

Das Motto klingt widersprüchlich. Ist es aber nicht. „Nur was gegessen wird, kann man auch erhalten“ – mit diesem Satz möchte Slow Food Saarland für eine gute Sache und eine erfolgreiche Aktion aufmerksam machen. Vom 3. bis zum 19. Mai finden zum fünften Mal die Glanrindwochen statt. Acht Restaurants aus der Region nehmen teil. Ebenso sind drei Züchter mit dabei: Markus Linn in Hinzert-Pölert, der Keimbacher Hof von Matthias Beck und Sonja Sartorius in St. Wendel und der Biolandhof von Stefanie Meiers in Losheim-Rimlingen.