Hotspot an der Saar Saarland gehört zu den Top 9 für besondere Camping-Art in ganz Europa

Das Outdoor-Magazin Beyond Camping hat aktuell untersucht, welches die beliebtesten Regionen in Europa für Glamping sind. Im Gegensatz zum „normalen“ Camping auf dem Campingplatz erfolgt das Glamping in luxuriösen Mietunterkünften. Diese Glamping-Orte sind mit gemütlichen Betten, privaten Badezimmern und oft auch hochwertigen Designermöbeln ausgestattet. Beyond Camping hat sich dabei auf die Suche nach den begehrtesten Glamping-Hotspots in Europa gemacht und dafür über 1726 Regionen anhand ihrer Beliebtheit in Google analysiert und eine Liste der Top 100 der beliebtesten Glamping-Regionen Europas erstellt.