Schnee in Hochlagen möglich : Weiter Glättegefahr im Saarland

Schnee in Hochlagen möglich

Die neue Woche im Saarland startet kalt und glatt. Einsetzende Wintertemperaturen führten am Wochenende bereits zu glättebedingten Unfällen.

Für den Montagmorgen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Saarland gebietsweise Frost und Nebel. Neben Reifglätte sei dabei stellenweise Luftfrost von bis zu minus drei Grad zu erwarten. Am Vormittag löst sich der Nebel dann auf und wird von dichten Wolken abgelöst, die gegen Nachmittag schauerartigen Regen bringen können.

Die Temperaturen steigen den Tag wieder über auf vier bis acht Grad an. In der Nacht auf Dienstag warnt der DWD dann aber wieder vor Glätte, vor allem in den Hochlagen. Dort fällt die Temperatur wieder unter null, geringfügiger Schneefall und Überfrieren sind möglich.