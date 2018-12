Autofahrer sollten daher besonders vorsichtig unterwegs sein.

Bei teils gefrierendem Regen bestehe die Möglichkeit eines Unwetters. Laut der Unwetterzentrale von Meteomedia und DWD sind zudem Neuschnee-Höhen von gut fünf Zentimeter möglich.

Die Temperaturen können in der Nacht auf bis zu minus sieben Grad fallen. Am Tag soll das Thermometer wieder auf plus vier Grad klettern.

(pbe)