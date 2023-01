Winter-Chaos : 120 Glätte-Unfälle im Saarland – Mann aus Friedrichsthal kommt ums Leben

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken Glatteis hat in der Nacht und am frühen Montagmorgen für zahlreiche Unfälle im Saarland gesorgt. Ein Mann verunglückte tödlich. Sieben Menschen wurden leicht verletzt. Was bisher bekannt ist.

Wettertechnisch startet die neue Woche im Saarland ziemlich chaotisch. Das winterliche Wetter hat am frühen Montagmorgen, 30. Januar, zu bislang 120 Glätteunfällen (Stand 9.10 Uhr) geführt. Das teilte ein Sprecher der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei auf SZ-Anfrage mit.

Ein Unfall endete tragisch. In der Grubenstraße in Friedrichsthal rutschte ein Autofahrer an einer Böschung ungefähr fünf Meter in die Tiefe, das Auto überschlug sich dabei. Der Mann starb noch am Unfallort. Bei den Unfällen wurden zudem sieben Personen leicht verletzt.

Die A6 in Fahrtrichtung Mannheim war nach einem Unfall in Höhe der Ausfahrt St. Ingbert-Mitte gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

Saarbahn: Busverkehr wieder aufgenommen