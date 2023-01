Auf den Straßen ist es rutschig : Zweite Nacht mit vielen Unfällen im Saarland wegen Glätte

Saarland Erneut ist es zu vielen Glätteunfällen im Saarland gekommen. Die Nacht war jedoch nicht so chaotisch wie beim Blitzeis am Montag. Die Polizei erklärt, warum das so ist.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es auf den Straßen des Saarlandes zu zwölf Unfällen gekommen. Die meisten davon wegen glatten Straßenbedingungen, teilt das Führungs- und Lagezentrum der Polizei mit. Bei einem Unfall in Schwemlingen wurde der Fahrer eines Autos leicht verletzt. Es war jedoch niemand anderes an dem Unfall beteiligt und es kam zu keinen gravierenden Schäden.

Warum so viele Unfälle passierten

„Das Blitzeis am Montagmorgen hat viele Fahrer überrascht und deshalb zu so vielen Unfällen geführt. Heute fahren viele Menschen deshalb vorsichtiger. Die Anzahl der Unfälle ist wieder in einem normalen Ausmaß“, erklärt ein Sprecher der Polizei.