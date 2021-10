Lloyd Webbers Musical Evita am Staatstheater mit Regisseur Gil Mehmert : „Sie hat mich einfach umgeblasen“

Evita-Proben am Staatstheater. Eine Tanz-Szene. Foto: Krämer/KERSTIN KRAEMER

Saarbrücken Gil Mehmert inszeniert Musicals landauf landab. Und ist damit sehr erfolgreich. In Saarbrücken nimmt er sich nun den Musical-Klassiker Evita vor. Stargast in der Titelrolle ist Bettina Mönch. Mit ihr verbindet den Regisseur auch über die Bühne hinaus sehr viel. Und in gewisser Weise spielt auch Pfefferminztee eine Rolle.