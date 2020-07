Syrische Abiturientin aus Saarlouis mit Bestnote : Der Weg vom Bürgerkrieg zum Einser-Abi

Ghalia Sara kommt aus Syrien und hat in Saarlouis ihr Abitur mit der Bestnote 1,0 bestanden. Foto: Hélène Maillasson

Saarlouis Mit viel Ehrgeiz und fleißigen Eltern als Vorbild hat sich Ghalia Sara in Saarlouis ein neues Leben aufgebaut

Gegenüber dem Bett in ihrem Zimmer in der Saarlouiser Wohnung hängt ein buntes Bild. „Selbst gemalt“, sagt Ghalia Sara stolz. „Jetzt, da das Abi vorbei ist, habe ich wieder dafür Zeit.“ Ihr Abiturzeugnis hat die 17-Jährige in der Tasche. Und zwar mit der Bestnote, 1,0. Der Weg dahin war kein einfacher. 2014 konnte Ghalia zwar Deutschland auf einer Weltkarte zeigen, dass sie einmal hier Abitur machen würde, ahnte sie da noch nicht. Doch dann brach der Bürgerkrieg in ihrer Heimatstadt im syrischen al-Zabadani aus. Von der Wohnung im oberen Stockwerk musste ihre Familie nach unten ziehen. „Oben war es zu gefährlich wegen der Raketen“, erzählt sie. Doch es war Winter und kalt. Die Wohnung im unteren Stockwerk hatte keine Fenster mehr. Als nach den Ferien die Schulen nicht wieder eröffneten, zog die vierköpfige Familie aufs Dorf. „Dort lief der Schulbetrieb aber in Schichten, weil es dann zuviel Schüler waren“, sagt Ghalia. Doch die Situation in Syrien verschlechterte sich von Tag zu Tag und für ihre Eltern stand fest: Die Familie muss da weg. Zu diesem Zeitpunkt wohnt der Bruder von Ghalias Mutter schon ein paar Jahre im Saarland, wo er an der Uni-Klinik in Homburg als Neuroradiologe arbeitet. Mit einem Familienvisum holt er seine Verwandte ins Saarland, organisiert für sie eine Wohnung zuerst in Merzig, dann in Saarlouis.

Von da an begann für die ganze Familie eine intensive Lernzeit. Ghalia und ihr jüngerer Bruder Joseph kommen auf die Gesamtschule, lernen dort in einem speziellen Unterricht Deutsch. Aber auch die Eltern, beide Kinderärzte, setzen sich an den Schreibtisch und lernen Deutsch – und die Fachsprache noch dazu, um ihre Abschlüsse anerkennen zu lassen. „Wir haben alle viel gelernt, meine Eltern auch. Sie waren sehr fleißig und wirklich ein Vorbild für uns. Sie waren so sicher, dass wir das alles schaffen würden, dass es mir selbst auch Vertrauen gegeben hat“, sagt die Abiturientin.

Nach drei Monaten ist ihr Deutsch gut genug, dass sie die siebte Klasse regulär besuchen kann. Ihre Mutter hat aber andere Pläne für die Kinder. „Sie wollte, dass ich Abitur machen kann, so wie es in Syrien geplant war. Sie wollte nicht, dass der Umzug nach Deutschland meine Pläne für die Zukunft ändert.“ Also wechselt Ghalia zum Max-Planck-Gymnasium. Doch ihre Mitschüler lernen dort schon seit zwei Jahren Französisch. Ghalia hingegen hatte in Syrien nur Englisch im Lehrplan. „Klar, ich hätte auch die Klasse wiederholen können. Ich wollte es aber nicht. Ich habe einen großen Ehrgeiz entwickelt, habe mir die Bücher geholt und den ganzen Sommer gelernt“, schildert sie die Sommerferien, in denen sie zwei Jahre Französisch-Unterricht nachholte. Bei der ersten Klassenarbeit danach schrieb Ghalia die beste Note der Klasse. „Das liegt natürlich an der Disziplin beim Lernen, aber auch an den Lehrern, die mich sehr unterstützt haben.“

Auch in den anderen Fächern läuft es gut für sie – „bis auf Sport, da bin ich nicht so gut“. Sogar Corona und das Homeschooling auf den letzten Metern taten ihrer Motivation keinen Abbruch, denn durch ihren bisherigen Weg ist es die 17-Jährige gewöhnt, viel selbstständig für die Schule zu arbeiten. „Die Schule selbst und die Leute habe ich in der Corona-Zeit vermisst. Ich fühle mich wirklich wohl hier, die Schule ist wie mein zweites Zuhause“, sagt sie. Um so mehr freute sich sie auf die offizielle Zeugnis-Ausgabe. Die fand auf dem Sportplatz statt, um genug Abstand einhalten zu können. „Vor allem, dass meine Eltern dabei sein können, hat mich gefreut“, sagt die 17-Jährige. „Wir sind sehr stolz auf Ghalia, sie hat für den Abschluss wirklich hart gearbeitet“, sagt ihr Vater Haitham Sara. „Wir haben an sie geglaubt, dass sie das schaffen wird, auch wenn die Note natürlich unsere Erwartungen übertroffen hat.“ Den Druck die beste Note zu erreichen, habe sie sich selbst gemacht, meint die Abiturientin. „Ich gehörte in Syrien damals zu den besten in meiner Klasse. Ich wollte, dass es hier auch so ist. Ich wollte nicht, dass sich das ändert.“