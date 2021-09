Prognose der Meteorologen : Spätsommer verabschiedet sich aus dem Saarland – Gewitter und Starkregen vorausgesagt

Saarbrücken Erste Wolken ziehen auf. Sie kündigen einen Wetterumschwung an. Und Meteorologen halten für heute Unwetter für wahrscheinlich.

Bereits am Vormittag ziehen von Südwesten her Wolken über das Saarland. Sie sollen Regen und Gewitter mit sich bringen. Dabei ist Starkregen mit Niederschlägen von 40 Litern auf den Quadratmeter binnen kürzester Zeit nicht auszuschließen. Hinzukommen könnten Hagel und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern. Unwetter sei somit nicht auszuschließen. Erst zum Abend hin beruhige sich die Lage wieder.

Am Freitag kann es ebenfalls nochmals Gewitter und Starkregen geben. Ähnlich sieht es auch am Samstag aus. In den Nächten bleibt es noch recht mild von 17 bis 13 Grad in der Nacht zu Freitag und zwischen 15 und elf Grad zu Samstag.