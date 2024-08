Wetterbericht Gewitter im Saarland – Starkregen und Sturmböen möglich, Unwetterwarnung bleibt bislang aus

Diese Wetterentwicklung hat bereits Auswirkungen auf Veranstaltungen im Saarland. Das für den heutigen Abend geplante Open-Air-Konzert der Band Pur in Losheim am See musste kurzfristig abgesagt werden. Die Gemeinde, die Veranstalter und Wetterdienste entschieden sich aus Sicherheitsgründen gegen die Durchführung des Konzerts. Ein Nachholtermin wird derzeit geprüft.