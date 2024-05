Solidarität und Kampfgeist Maikundgebung am Saarbrücker Schloss: Junge Stimmen und erfahrene Gewerkschafter vereint

Saarbrücken · Mit einer deutlichen Kampfansage an alle, die das Streikrecht aushöhlen wollten, zeigt der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften am Tag der Arbeit Präsenz bei der Maikundgebung in Saarbrücken. Wer Hand an das Streikrecht anlege, lege zugleich Hand an die Demokratie.

01.05.2024 , 15:17 Uhr

Link zur Paywall Maidemonstration mit rund 3000 Teilnehmern in Saarbrücken 30 Bilder Foto: BeckerBredel

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft