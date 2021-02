Forderungen für Schulen und Kitas : Zehn Punkte für „Alarmstufe Rot“

Sarbrücken Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) übergibt Forderung an Saar-Ministerium.

Ein Zehn-Punkte-Programm – das ist das Ergebnis von „Alarmstufe Rot in Schulen und Kitas“, einer Postkartenaktion des saarländischen Landesverbands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im vergangenen Dezember: Beschäftigte in Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen sollten sich zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz äußern. Über 1000 Rückmeldungen hat es laut GEW gegeben – aus ihnen stellte die Gewerkschaft das Programm zusammen, das sie am Freitag der saarländischen Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) präsentiert hat.