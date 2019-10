Gewerkschaft der Polizei klagt an : „Unverhältnismäßige Belastung“ bei Saar-Polizei

Gewerkschaft der Polizei klagt an

Saarbrücken Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Landesbezirk Saarland, fordert daher einen massiven Personalaufbau bis 2030.

Das teilt David Maaß, der Landesvorsitzende der GdP, in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung mit. Während andere Bundesländer zum Teil massiv Personal aufbauen würden, baue das Saarland weiter bei der Polizei ab. Folgen seien enorme physische und psychische Belastungen für die saarländischen Polizisten. Es sei nur menschlich, so Maaß, dass solch „unverhältnismäßige Belastung irgendwann zur Resignation führt“.