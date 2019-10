Kostenpflichtiger Inhalt: Nulltoleranzstrategie gegenüber Hochzeitskorsos : Gewerkschaft der Polizei kritisiert Bouillon

Saarbrücken Das von Innenminister Bouillon vorgeschlagene, härtere Durchgreifen gegenüber Hochzeitskorsos sei „nicht umsetzbar“.

Mit „Nullpersonal“ sei die vorgeschlagene Nulltoleranzstrategie „nicht umsetzbar“, teilt die saarländische Polizeigewerkschaft in einer am Freitag (11. Oktober) veröffentlichten Pressemitteilung mit. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) hatte am Donnerstag ein härteres Vorgehen der Beamten gegenüber Hochzeitskorsos gefordert. Für die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Landesbezirk Saarland, ist diese Aufforderung in Zeiten von Personalknappheit „nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch für die Gesundheit der Einsatzkräfte gefährlich.“

Einsätze, wie sie der Innenminister fordere, seien gerade an Wochenenden in Mindeststärke nicht zu bewerkstelligen und könnten aufgrund des hohen Personalaufwands ganze Dienststellen für Stunden lahmlegen. Um dringendere Anliegen der Bevölkerung könnte sich in einem solchen Fall nicht mehr gekümmert werden.

David Maaß, der Landesvorsitzende der GdP, bezeichnet die Anweisung als „einsatztaktisch fatal“. Der Polizei werde das Recht genommen, die Lage selbst zu beurteilen. „Stattdessen werden meine Kolleginnen und Kollegen über einen politischen Befehl in Lagen geschickt, in denen sie blindlings den Kopf hinhalten müssen“, so Maaß weiter. Der Befehl stelle ein „erhebliches Sicherheitsrisiko“ dar, da die betreffenden Situationen leicht eskalieren könnten.

Gleichzeitig kritisiert der Landesvorsitzende die „rigorose Sparpolitik“ und den Personalabbau bei der saarländischen Polizei. Es würde sich die Frage stellen, ob nicht erst dadurch die „rechtsfreien Räume“ entstehen würden, gegen die der Innenminister ein stärkeres Vorgehen fordert. Darüber hinaus benötige die Polizei keine Landespolitik, „die ihr sagt, wie nach Recht und Gesetz gehandelt werden soll“. Maaß fordert Bouillon daher auf, die „nicht haltbare Anweisung zurückzunehmen“.