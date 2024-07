Regionaler Leitartikel Korruption im Gesundheitswesen ruiniert die Reputation

In Deutschland werden im Jahr rund 500 Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben. Im Saarland wenden die gesetzlichen Krankenkassen allein für verschriebene Arzneimittel in diesem Jahr schätzungsweise 605 Millionen Euro auf. Ein solch riesiger Wirtschaftssektor ist verlockend für Kriminalität im kleinen und großen Stil. Und tatsächlich richten Betrug und Korruption im Gesundheitswesen viel Schaden an.