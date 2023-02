Regionaler Leitartikel : Gesundheitsschutz aus dem Saarland

Saarbrücken Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil von Personen, die an mehreren Krankheiten leiden. Man spricht von multimorbiden Patienten. Diese nehmen in der Regel mehrere Medikamente ein. In einer Forsa-Umfrage gaben 25 Prozent der 12 000 Teilnehmer an, dauerhaft drei oder mehr Arzneimittel einzunehmen, in der Altersklasse der 50- bis 69-Jährigen waren es 32 Prozent und bei den über 70-Jährigen 55 Prozent.

