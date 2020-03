Neuer Fall im Regionalverband Saarbrücken : Gesundheitsministerium bestätigt dritten Corona-Fall im Saarland

Saarbrücken Im Saarland gibt es einen dritten Corona-Fall. Wie das Gesundheitsministerium am Abend bestätigte, ist eine Frau aus dem Regionalverband Saarbrücken positiv auf das Virus getestet worden.

Die 65-Jährige soll nach einem Treffen mit einer Frau in Frankreich angefangen haben, über grippale Symptome zu klagen. Die Frau wurde in Frankreich positiv auf den Coronavirus getestet. Die 65-Jährige aus dem Regionalverband Saarbrücken begab sich daraufhin in eine saarländische Klinik und kam unverzüglich in Isolation. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Abend in einer Pressemitteilung mit.