Regionaler Leitartikel : Gesundes Klima im Krankenhaus

Meinung Saarbrücken In Deutschland können Patienten frei entscheiden, in welchem Krankenhaus sie bei Bedarf behandelt werden wollen. Vor allem Menschen jüngeren und mittleren Alters wählen sich bewusst eine Klinik aus.

Das Klinikum Saarbrücken hat ein klares Ziel formuliert: Es will in der Landeshauptstadt die erste Adresse für Gesundheit sein. In einem großen Haus wie der Winterberg-Klinik mit über 2200 Mitarbeitern und 320 Ärzten ist es nicht einfach zu erreichen, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und mit Freude arbeiten. Die Klinik-Leitung setzt daher zum Beispiel auf familienfreundliche Arbeitszeiten, fördert die Zusammenarbeit und den Teamgedanken oder bietet Weiterbildungen an. Offensichtlich profitieren davon auch die Patienten.