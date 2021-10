Regionaler Leitartikel : Gesund zu bleiben ist anstrengend

Meinung Saarbrücken Die Saarländer halten sich für gesünder, als sie tatsächlich sind. Das zeigt jetzt wieder eine Studie der Krankenversicherung DKV und der Deutschen Sporthochschule Köln. Dieser Befund ist nicht neu.

Weil das Saarland gut überschaubar ist, untersuchten hier Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Alternsforschung der Universität Heidelberg seit dem Jahr 2000 chronische Krankheiten in der älteren Bevölkerung. Rund 10 000 Saarländer zwischen 50 und 74 Jahren nahmen an dem Projekt teil. Während 68 Prozent der Patienten ihre Gesundheit selbst als „ausgezeichnet“, „sehr gut“ oder „gut“ bezeichneten, kamen die Mediziner zu einer anderen Bewertung: Fast 80 Prozent der Studien-Teilnehmer wiesen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Die Studie musste wegen Geldmangels abgebrochen werden. Die neue DKV-Studie kommt zu dem Schluss, dass 83,4 Prozent aller Saarländer nicht gesund leben. In den vergangenen Jahren haben jedoch gerade ältere Menschen erkannt, dass ein gesunder Lebensstil sie vor Beschwerden und Siechtum im Alter schützen kann. Immerhin schon jeder fünfte Saarländer ab 66 Jahren bemüht sich bewusst um einen gesunden Lebensstil. Der DVK-Report belegt, dass eine gute Bildung einen gesunden Lebensstil fördert. Mit der Gesundheits- und Ernährungsschulung muss jedoch früh begonnen werden. Die Forschung zeigt, dass dem drohenden Übergewicht bei Kindern viel früher gegengesteuert werden muss, als das bisher der Fall ist. Im Schulalter sei es meistens schon zu spät, sagt der Kinderarzt Professor Helge Hebestreit von der Universität Würzburg. Zur Vorbeugung von Übergewicht müsse die Freude an Bewegung und gesundem Essen schon im Kleinkindalter gefördert werden.