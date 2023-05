Geheimnissvolle Liebe der Gräfin Marianne von Forbach Ein Schock, den der Adel in halb Europa diskutierte

Wie ein Märchen erscheint uns noch heute die Liebes- und Aufstiegsgeschichte des „Gänsegretels aus Fechingen“ (1757-1829). Es war einmal eine schöne Bauerntochter namens Katharina Kest, in die sich der Saarbrücker Fürst Ludwig so sehr verliebte, dass er sie wider alle Standesgesetze ehelichte, ihr Adelstitel verschaffte und mit ihr und den gemeinsamen sieben Kindern glücklich bis an sein Lebensende blieb.