Interview mit Sören Becker : „Ein Sommer ohne Maske wäre eine Befreiung“

Psychologisch gesehen wäre ein Sommer ohne Maskenpflicht für viele Menschen eine regelrechte Befreiung. Foto: istock

Professor Dr. Dr. Sören Becker ist Infektionsmediziner. Er leitet am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Im Interview äußert er sich zur Corona-Impfung für Kleinkinder und den geplanten Lockerungen der Maßnahmen.

Wie lange wird die Corona-Pandemie uns noch belasten?

BECKER: Der Scheitelpunkt der Omikron-Welle scheint ja bereits leicht überschritten zu sein. Allerdings ist in den letzten Wochen auch in Deutschland der neue Subtyp BA.2 aufgetaucht, über den zuvor schon Dänemark und andere Länder berichtet hatten. Derzeit gehen in Deutschland rund 25 Prozent der Infektionen auf diesen Subtyp zurück. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mehr werden, da BA.2 leichter übertragbar zu sein scheint. Man kann aber für den Menschen noch nicht sagen, ob sich auch die Krankheitsschwere von der ursprünglichen Omikron-Variante unterscheidet. Wenn sich BA.2 durchsetzt, kann sich der Rückgang der Fallzahlen aber schon um einige Wochen verzögern. In den letzten Tagen waren die Fallzahlen im Saarland eher stagnierend und man wird sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt.

Das heißt, die Schutz-Maßnahmen könnten wie angekündigt ab 19. März tatsächlich weitgehend aufgehoben werden?

Professor Dr. Dr. Sören Becker leitet das Institut für Medizinische Mikrobiologie an der Uniklinik Homburg. Foto: UKS

BECKER: Es wäre wünschenswert, wenn sich der Rückgang der Fallzahlen jetzt fortsetzt, sodass er bis zu diesem Datum idealerweise unter einer Inzidenz von 1000 liegt, damit es dann nicht zu einer wieder ansteigenden Kurve kommt. Prinzipiell sollte aber spätestens ab Anfang April auch das Wetter helfen. Mehr Sonne und höhere Temperaturen werden dazu führen, dass sich die Menschen wieder mehr im Freien aufhalten. Auch können die Fenster in Wohnungen, Büros und Schulsälen länger geöffnet werden. Das alles mindert die Ausbreitung des Coronavirus deutlich und senkt somit das Infektionsrisiko.

Die Ansteckungsrate liegt ja immer noch recht hoch und viele Kinder sind betroffen.

BECKER: Wir wissen ja bei den aktuell hohen Fallzahlen gar nicht immer genau, wer wen ansteckt. Aber es kommt sicherlich schon häufiger vor, dass sich ein Kind zum Beispiel in der Kita infiziert und die Infektion dann nach Hause bringt. Bei infizierten Kindern gibt es jedoch erfreulicherweise nur extrem selten schwere Verläufe, und bei geimpften Eltern sind zumeist keine schweren Symptome wahrzunehmen – denn vor einer Covid-bedingten Krankenhausaufnahme oder einem schweren Verlauf schützt die Impfung auch bei Omikron weiter sehr gut.

Sollten Kinder trotzdem geimpft werden?

BECKER: Die Kinder werden ja regelmäßig getestet, was bei der Früherkennung hilft, aber die Ansteckung ja nicht grundsätzlich verhindert. Die Ständige Impfkommission Stiko empfiehlt für Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit Vorerkrankungen sowie für Jugendlichen von zwölf bis 17 Jahre jeweils zwei Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech. Es ist den Eltern freigestellt, auch gesunde Fünf- bis Elfjährige impfen zu lassen. Ich halte diese Empfehlung für sinnvoll, da die zumeist milden Verläufe wahrscheinlich keine generelle Empfehlung in der jüngeren Altersgruppe rechtfertigen. Die Entscheidung hängt aber sicherlich auch vom Sicherheitsbedürfnis der Eltern ab. Denn auch wenn das Risiko für einen schweren Verlauf bei Kindern statistisch sehr gering ist, so ist es doch nicht null, und man kann eben nicht sicher für den Einzelfall sagen, bei welchem Kind der Verlauf vielleicht eben doch schwerer ist.

Es wird ja auch über Impfungen für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahre diskutiert. Wie ist denn da der Stand der Dinge?

BECKER: Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer haben ihren Impfstoff auch an kleinen Kindern im Alter von sechs Monate bis fünf Jahre getestet. Es wurden jeweils zwei Dosen mit drei Mikrogramm Wirkstoff verabreicht, ein Zehntel der Menge, die Erwachsenen gespritzt wird. Erfreulich ist, dass keine nennenswerten Nebenwirkungen aufgetreten sind. In der Gruppe der sechs Monate bis zwei Jahre alten Kinder waren die Ergebnisse hinsichtlich der Schutzwirkung gut. Bei den Drei- bis Fünfjährigen war der Schutz vor Ansteckung jedoch geringer. Möglicherweise war für diese Altersgruppe die geringe Dosis doch zu wenig. Biontech testet jetzt, was eine dritte Dosis bewirkt. Die Ergebnisse werden wohl erst Mitte bis Ende März vorliegen. Parallel hat die Firma bei der zuständigen amerikanischen Aufsichtsbehörde bereits schon einen Antrag auf Zulassung gestellt, damit es letztlich schneller vorangeht.

Sie haben erzählt, dass Sie einen zwei Jahre alten Sohn haben. Würden Sie den impfen lassen, wenn es in Europa eine Zulassung des Biontech-Impfstoffs für die Gruppe der sechs Monate bis fünf Jahre alten Kinder geben sollte?

BECKER: Ja. Impfungen sind doch eine Erfolgsgeschichte. Als Infektionsmediziner befasse mich auch regelmäßig mit Tropenmedizin. In diesem Bereich gibt es auch viele Erkrankungen, bei denen das individuelle Risiko, schwer zu erkranken, zwar niedrig ist, aber man weiß eben nie, ob man nicht selbst vielleicht zu den ganz wenigen Personen gehört, die eben doch schwer erkranken.

Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass noch eine besonders gefährliche Corona-Variante auftaucht?

BECKER: Das ist nicht auszuschließen, doch die bisherige Entwicklung sowie die Erfahrung mit anderen Viren haben eher gezeigt, dass die Viren im Verlauf ihrer Evolution für den Menschen weniger gefährlich werden. Ich glaube allerdings, dass wir noch viele Jahre mit dem Corona-Virus zu tun haben werden, selbst wenn die Symptome mittelfristig wohl schlimmstenfalls nur noch grippeähnlich sind.

Werden wir uns ein Leben lang gegen Corona impfen lassen müssen?

BECKER: Ich denke, dass sich zumindest im kommenden Winter Alte, Kranke und medizinisches Personal nochmals impfen lassen sollten. Ob dies mit einem angepassten Corona-Impfstoff sein wird, wird man im Jahresverlauf sehen müssen. Es wird ja auch bereits an Kombinationsimpfstoffen geforscht, die gegen Grippe und Corona schützen sollen. Das könnte auch heißen, dass für zukünftige Grippe-Impfstoffe auch die mRNA-Technologie genutzt werden könnte. Da könnte sogar Vorteile haben. Vakzine auf mRNA-Basis sind schneller herzustellen. Die jetzigen Grippe-Impfstoffe, die für unsere Breiten anhand der Erkenntnisse entwickelt werden, die ein halbes Jahr früher auf der Südhalbkugel gewonnen werden, eignen sich nicht immer optimal für die dann im Winter tatsächlich bei uns zirkulierenden Grippeviren. Daher schwankt auch die Wirksamkeit der Grippeimpfung von Saison zu Saison stark und liegt deutlich unter der Schutzwirkung der Corona-Impfungen.

Wird der neue Impfstoff von Novavax die Impfquote noch deutlich erhöhen?

BECKER: Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff, der Proteine des Coronavirus enthält. Darauf reagiert das Immunsystem und bildet Antikörper. Ich gehe davon aus, dass sich vielleicht noch einige Prozent der Bürger impfen lassen, die mRNA-Impfstoffe strikt ablehnen. Es gibt aber auch eine kleine Gruppe von Menschen, die gar keinem Impfstoff trauen. Diese werden sich auch nicht mit Novavax impfen lassen.

Können wir uns in Geschäften oder Bussen bald wieder ohne Maske bewegen?

BECKER: Im Außenbereich wäre dies sicherlich auch bei größeren Veranstaltungen in den Sommermonaten möglich. In Innenräumen wurden die entsprechenden Regeln in anderen Ländern ja schon gelockert. In Bereichen, in denen viele Personen zusammenkommen, zum Beispiel Bahn und Bus, würde ich das aktuell noch für verfrüht halten. In den Sommermonaten und bei einer niedrigen Krankheitslast kann man hier sicherlich großzügiger verfahren, was psychologisch gesehen für viele Menschen sicherlich eine regelrechte Befreiung wäre. Man sollte dann aber frühzeitig auch kommunizieren, dass in den Herbst- und Wintermonaten sicherlich wieder vermehrt Masken auch im Alltag zum Einsatz kommen sollten. Dennoch ist es sehr wichtig, dass inzwischen neben den biologisch-medizinischen Faktoren auch die zahlreichen sonstigen und häufig negativen Auswirkungen, die durch Lockdowns, Kontaktsperren und Schulschließungen mitentstanden sind, berücksichtigt werden.

Kann uns ein gesunder Lebensstil vor einer Corona-Infektion schützen?

BECKER: Nein. Zwar stärkt regelmäßiger Sport durchaus das Immunsystem, aber es liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass er vor einer Ansteckung schützt. Das Gleiche gilt für eine ausgewogene Ernährung – diese ist sicherlich empfehlenswert, ersetzt aber keine Impfung oder andere Schutzmaßnahmen.