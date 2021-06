Blitzer : Achtung, hier blitzt heute die Polizei

Saarbrücken Die Polizei des Saarlandes hat für den heutigen Freitag folgende Geschwindigkeitskontrollen angekündigt: in Lisdorf an der B 269 und an der A 620 zwischen dem Autobahndreieck Saarbrücken und dem Autobahndreieck Saarlouis.

Auch unangekündigte Kontrollen sind möglich.