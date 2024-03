Anwalt weist Vorwürfe zurück Geschäftsführer der Naturlandstiftung Saar nach Untreueverdacht fristlos entlassen

Umweltstaatssekretär Sebastian Thul (SPD), auch der Vorsitzender der Naturlandstiftung, bestätigte die fristlose Entlassung Veiths. Kernpunkt der Vorwürfe sind nach SZ-Informationen Unregelmäßigkeiten bei Grundstückskäufen und bei mindestens einem Grundstückstausch durch die Stiftung, die Veith geplant haben soll. „Der durch Herrn Veith vorgeschlagene Flächentausch erschien den Aufsichtsgremien nachteilig für die ÖFM und die Stiftung. Das Geschäft konnte aber noch gestoppt werden, es kam nicht zu einem nachteiligen Abschluss“, so die Naturlandstiftung auf Anfrage. Konkret geht es um den Tausch eines Grundstücks der Stiftung in Marpingen mit dem Grundstück einer Privatperson in Berus. Auch bei Grundstücksgeschäften rund um das Hofgut Imsbach in Theley, das von einer Tochterfirma der Stiftung bewirtschaftet wird, „tauchten Vorgänge auf, die uns nachteilig für Stiftung und ÖFM erschienen“, so die Naturlandstiftung. Zuvor hatte das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PWC die Geschäfte der Stiftung überprüft. Was aber genau Ex-Geschäftsführer Veith in Bezug auf die Grundstücksgeschäfte vorgeworfen wird, ließ die Stiftung offen. Die Stiftung befinde sich aber nicht in einer finanziellen Schieflage, betonte der Vorsitzende Sebastian Thul.