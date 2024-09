Das bedeutet die Regelung Nach Sichtungen im Sommer – Das gesamte Saarland wird nun Wolfspräventionsgebiet

Wie die Fördermöglichkeiten im Saarland genau aussehen werden, soll den saarländischen Landwirten bei einem Praxistag speziell für die Landwirtschaft nähergebracht werden. Zu diesem lädt das saarländische Umweltministerium am Samstag, 14. September, auf den Finkenrech in Eppelborn ein. Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung betont der saarländische Bauernverband in seinen Mitteilungen an die Mitglieder eine positive Zusammenarbeit mit dem saarländischen Umweltministerium beim Thema Wolfspräventionsplan und ermutigt sie zur Teilnahme. Laut Einladung wird es einen Vortrag zum Thema „Förderrichtlinie des Saarlandes zur Minderung von durch Wölfe verursachte wirtschaftliche Belastungen“ und einen Vortrag zur „Antragstellung und Verfahren der Förderanträge Herdenschutzzäune“ geben. Ebenso Informationsstände zu den Themen, an denen sich die Landwirte tiefergehend informieren können.