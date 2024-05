Bad Kreuznach Zwei Saarländer wegen schweren Missbrauchs einer Zwölfjährigen verurteilt

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hatte den 21 und 20 Jahre alten Männern aus dem saarländischen Neunkirchen vorgeworfen, gemeinschaftlich handelnd einen schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in Tateinheit mit Vergewaltigung in Tateinheit mit der Herstellung kinderpornografischer Inhalte begangen zu haben. Das habe sich vor Gericht, so ein Sprecher, nur teilweise bestätigt. Beide Männer sitzen seit Oktober 2023 in Untersuchungshaft.