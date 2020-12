Verwaltungsgericht Saarlouis : Bahn muss Bauarbeiten am Plättchesdohle nicht bezahlen

Saarlouis Es war eine Baustelle, die von Autofahrern viel Geduld verlangte und vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) viel Geld: die Sanierung der Fahrbahn und des Sinnerbach-Bettes, das darunter läuft, am Neunkircher Plättchesdohle.

Entscheidend für die Verteilung der Kosten war die Frage, inwiefern die Straße und die darüber verlaufende Eisenbahnbrücke voneinander trennbar sind, was ihre Instandhaltung angeht. Auf Seite der Bahn sieht man sich lediglich für die Wartung der Brücke selbst in der Pflicht – und nicht für die durch den Lfs durchgeführte Sanierung am Sinnerbachdurchlass. „Die Auswirkungen dieser Baumaßnahme auf den Eisenbahnbetrieb sind nicht vorhanden“, so die Anwältin der Bahn bei der mündlichen Verhandlung in Saarlouis. Das sah auch der Vorsitzender Richter Henning Frank so und verglich die Einheit aus Brücke und Straße mit Eigentumswohnungen. Es handele sich in beiden Fällen um eine Gemeinschaftsanlage. Dennoch müsste ein Wohnungseigentümer nicht die Kosten für eine Sanierungsmaßnahme bei seinem Nachbarn tragen, auch wenn sich beide Wohnungen im gleichen Haus befinden. Das sah der Vertreter des Wirtschaftsministeriums anders und argumentierte, dass die Instandhaltung des Sinnerbachdurchlasses sehr wohl der Erhaltung des Gesamtbaus, also auch der Eisenbahnbrücke, diene. Mit dieser Ansicht konnte er das Gericht aber nicht überzeugen.