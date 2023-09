Plakataktion gegen Genitalverstümmelung Saarbrücker Verein kämpft gegen eine grausame Tradition

Info

Bei einem offiziellen Besuch in Benin 1995 wurde Christa Müller, bis 2013 Ehefrau des damaligen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine, erstmals mit der grausamen Tradition der weiblichen Beschneidung konfrontiert. Von der Ehefrau des damaligen beninischen Staatspräsidenten um Hilfe gebeten, begann sie, Spenden zu sammeln, um Initiativen gegen die gesundheitsschädigende Praktik in Benin zu unterstützen. Anfang 1996 gründete Christa Müller in Saarbrücken den Verein Intact, Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen. Der Verein hat inzwischen rund 1000 Fördermitglieder und Spender/innen vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz und Luxemburg.

