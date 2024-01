„Die Stille der kulturellen Ebene“ Israels Generalkonsulin begrüßt Absage der Candice-Breitz-Ausstellung in Saarbrücken

Vor der Türe des großen Konferenzraumes der Saarbrücker Zeitung stehen am Donnerstag Polizisten in Zivil, bewaffnet. Tage zuvor haben sie die Interview-Örtlichkeit in der Saarbrücker Gutenbergstraße gecheckt, Zufahrt, Fluchtwege. Sie schützen Talya Lador-Fresher. Seit September 2023 leitet sie in München das einzige Generalkonsulat des Staates Israel in Deutschland. Einen Monat später kommt es am 7. Oktober 2023 zu diesem „schrecklichen Anschlag“ in ihrer Heimat, wie sie am Donnerstag anlässlich ihres Antrittsbesuchs im Saarland im SZ-Redaktionsgespräch erzählt.