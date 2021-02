Ehre für herausragenden Sportler : Schule in Güdingen trägt bald Namen von FCS-Held Binkert

Saarbrücken (red) Die Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Güdingen heißt ab 1. März Herbert-Binkert-Schule. Mit dieser Namensänderung will die Schule den herausragenden Fußballer des 1. FC Saarbrücken ehren, der im vergangenen Jahr starb.

Binkert hatte zwölf Einsätze in der saarländischen Nationalmannschaft und spielte auch in dem legendären Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 1954 gegen die deutsche Nationalmannschaft. „Herbert Binkert galt zeit seines Lebens als vorbildlicher Sportler ohne Allüren“, schreibt Schulleiter Matthias Römer in einer Pressemitteilung. Mit der Umbenennung der Schule solle Binkert besonders geehrt und die Erinnerung an ihn wachgehalten werden.