Nach fünf Sprengungen in diesem Jahr Nach gesprengtem Geldautomat in Rehlingen – mit diesen Einschränkungen müssen Bankkunden jetzt saarlandweit rechnen

Es ist schon der fünfte Fall eines gesprengten Geldautomaten im Saarland in diesem Jahr: Am frühen Freitagmorgen haben bisher Unbekannte den Automaten in der Filiale der Kreissparkasse Saarlouis in Rehlingen gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht, die Filiale ist verwüstet, Beute und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Überfallzahl liegt damit im ersten Halbjahr 2023 schon deutlich über der des gesamten Vorjahres: Das Landespolizeipräsidium (LPP) zählte 2022 drei Fälle, „allesamt Versuche“, wie das LPP mitteilt – es wurde also keine Beute gemacht; zwei Mal wurde gesprengt, einmal wurde die Tat davor abgebrochen. 2021 registrierte das LPP sechs Fälle mit fünf Sprengungen, nur bei einem Fall seien die Diebe an das Geld im Automaten herangekommen. Verletzt wurde bisher niemand.