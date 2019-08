Großeinsatz der Polizei : Autobahn-Geisterfahrer bei Landstuhl

Landstuhl Ein „Geisterfahrer“ hat am Wochenende einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, soll der Fahrer eines blauen VW-Passats bei Freisen in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren sein.

