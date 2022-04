Geheimtipps der Redaktion : Hier essen Sie Sterne-Küche im Saarland günstiger als gewöhnlich

Foto: Marko Völke 8 Bilder Diese Sterneköche gibt es im Saarland

Gutes Essen zum kleineren Preis? Das bieten auch einige Sterne-Restaurants im Saarland. Man muss nur wissen, wie – beziehungsweise wann. Ein Überblick über die gehobene Küche im Saarland und ihre vergünstigten Menüs.

Im Saarland können sich aktuell sieben Restaurants mit mindestens einem Michelin-Stern schmücken. Gutes Essen ist in den Ein- bis Drei-Sterne-Restaurants sicher, denn dafür werden die Restaurants schließlich ausgezeichnet. Mit gehobenem Essen geht in der Regel auch ein hoher Preis einher, doch das muss nicht immer so sein. Manche der ausgezeichneten Restaurants bieten vergünstigte Menüs an, darunter auch vegetarische Alternativen.

Günstigere Sterne-Küche im Saarland: Welche Restaurants bieten Menüs an?

Ein solches Menü können Besucher im „Restaurant Kunz“ in St. Wendel genießen. Das mit einem Stern ausgezeichnete Restaurant bietet das „Menü Kaminzimmer“ an. Für 55 Euro wird gehobene, französische Küche in vier Gängen ermöglicht. Geöffnet ist das Restaurant Kunz von Donnerstag bis Samstag in der Zeit von 18 bis 22 Uhr sowie sonntags zwischen 12 und 14 Uhr.

Mit dem Grünen Michelin-Stern und damit für Nachhaltigkeit ausgezeichnet, ist das „Restaurant zur Saarschleife“ mit „Buchnas Dorfküche“ und „Buchnas Landküche“. Das Essen der Dorfküche wird als kreativ und bodenständig beschrieben, das sich durch ein bürgerliches Preis-Leistungs-Verhältnis abhebt. Drei Gänge für 32 Euro im „Dorfküchen Menü“ beweisen dies. Geöffnet ist „Buchnas Dorfküche“ täglich von 12 bis 20.30 Uhr. Aber auch in der Landküche wird gehobenes Essen zum kleineren Preis serviert. Hier kann man sich von dem „Genießer-Menü“ verwöhnen lassen. Besucher können zwischen drei und fünf Gängen für 59 beziehungsweise 95 Euro wählen. Die Öffnungszeiten der „Landküche“ sind Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 12 bis 20.30 Uhr.

„Hämmerle's Restaurant Barrique“ in Blieskastel konnte sich mit französisch-moderner Küche ebenfalls einen Stern sichern. Der Familienbetrieb bietet allerdings nicht nur im Restaurant „Barrique“ vergünstigte Menüs an, sondern auch im Restaurant „Landgenuss“. In ersterem kann von Montag bis Freitag von 11.30 bis 15.30 Uhr zwischen dem Drei-Gang-Menü „Wintermenü“ und „Bliesgau Menü“ für 59 beziehungsweise 39 Euro gewählt werden. Wer lieber abends essen möchte, kann im „Barrique“ das „Vegetarische Menü“ ab 95 Euro oder das „Menü Barrique“ ab 105 Euro genießen. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Freitag ab 18.30 Uhr .

Sterneküche zum kleinen Preis gibt es auch im Ein-Sterne-Restaurant „LandWerk“ in Wallerfangen. Hier werden die Gäste von dem jüngsten Sternekoch des Saarlandes, Marc Pink, bekocht. Mittags kann zwischen einem Zwei- oder Drei-Gänge-Menü für 34 oder 39 Euro gewählt werden. Eine weitere Besonderheit: Das Sternerestaurant hat auch ein komplett vegetarisches Menü kreiert. Das gemütliche Restaurant hat mittwochs in der Zeit von 18.30 bis 23.30 Uhr sowie donnerstags und freitags von 12 bis 14 Uhr und 18.30 bis 23.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende können Gäste samstags von 18.30 bis 23.30 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr ihr Essen genießen.

Marc Pink im LandWerk in Wallerfangen. Foto: Thomas Reinhardt

Erst kürzlich mit dem zweiten Michelin-Stern gekürt, wurde „Louis Restaurant“ in Saarlouis. Das Zwei-Sterne-Restaurant liegt preislich zwar höher als die vorangegangenen Restaurants, bietet mit „Louis' Lunch“ aber dennoch eine vergünstigte Alternative zum Menü am Abend an. Sonntags ab 12 Uhr können sich Gäste auf einen Gourmet-Genuss in familiärer und eleganter Atmosphäre freuen. Das Menü besteht aus fünf Gängen für 149 Euro, wahlweise können Dessert und Zwischengang jedoch gestrichen werden, sodass Louis' Lunch ab 124 Euro serviert wird.

Louis Restaurant - La maison Hotel Foto: Thomas Reinhardt

Ebenfalls mit zwei Sternen ausgezeichnet ist das Restaurant „Esplanade“ in Saarbrücken. Auch hier wird mit der „Plat du jour“ ein Drei-Gänge-Menü zum Preis von 48 Euro angeboten. Die Zusammenstellung des Menüs wechselt wochenweise und wird von Mittwoch bis Samstag ab 12 Uhr angeboten, Feiertage ausgenommen. Das Zwei-Sterne-Restaurant zeichnet sich durch eine klassisch-französische Küche mit mediterranen und japanischen Einflüssen aus.

Bib Gourmand: Restaurants im Saarland mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit dem „Bib Gourmand“ werden im Guide Michelin Restaurants ausgezeichnet, die zwar noch nicht zu den Sterne-Restaurants gehören, aber mit einer gehobenen Küche zu einem guten Preis glänzen.

Eines dieser Restaurants ist „Albrechts Casino am Staden“ mit französischer Küche in Saarbrücken. Nicht umsonst ist das Restaurant mit dem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet, denn hier haben Gäste die Auswahl zwischen zwei Menüs zu fairen Preisen. Das „Business Menü“ besteht aus drei bis vier Gängen ab 29,90 Euro und kann von Mittwoch bis Freitag in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr nicht nur vor Ort, sondern auch zum Mitnehmen bestellt werden. Mittwochs und donnerstags wird man hier mit dem „Überraschungsmenü“ verwöhnt, das aus vier Gängen besteht und 50 Euro kostet. Geöffnet ist „Albrechts Casino“ von Mittwoch bis Sonntag zwischen 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 21.30 Uhr.

Auch die „Schlachthof Brasserie“ in Saarbrücken konnte sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis abheben. Hier wird ein wöchentlich wechselndes Drei-Gang-Menü angeboten, das in dieser Woche für 37 Euro bestellt werden kann. Zudem bietet das Restaurant ein Monatsmenü für 39 Euro an, das ebenfalls aus drei Gängen besteht. Leckeres Essen kann man hier von Montag bis Freitag in der Zeit von 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr genießen.