Correctiv-Recherche auf der Theaterbühne „Gebt den Faschisten keine Handbreit Boden“

Saarbrücken · Es war ein Treffen, von dem niemand erfahren sollte: AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer planten in einem Hotel bei Potsdam nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Aber das Recherche-Netzwerk Correctiv war auch im Hotel – und brachte die gruseligen Pläne an die Öffentlichkeit. Seither gehen in Deutschland Woche für Woche Zigtausende Menschen auf die Straße, um Demokratie und Mitmenschlichkeit zu verteidigen. Im Berliner Ensemble kam die Correctiv-Recherche sogar als szenische Lesung auf die Theaterbühne. Das wird es nun auch in Saarbrücken geben. Der Schauspieler Peter Tiefenbrunner erkärt, warum.

06.03.2024 , 13:43 Uhr

In einem Potsdamer Hotel fand das Geheimtreffen statt, auf dem von der "Remigration" von Millionen Menschen gesprochen wurde. Auf Straßen und auf Theaterbühnen formiert sich nun Widerstand gegen diesen "Geheimplan gegen Deutschland". In Saarbrücken bringt ein spontan formiertes Ensemble das Ganze auf die Bühne. Foto: Correctiv/Tiefenbrunner