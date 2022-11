Einnahmen und Ausgaben der Praxen im Überblick : So viel verdienen Ärzte im Saarland

Niedergelassene Haus- und Fachärzte erhalten für ihre Arbeit von den gesetzlichen Krankenkassen im Schnitt pro Jahr 261 000 Euro. Nach Abzug aller Kosten wie Gehälter, Betriebskosten, Investitionen, Steuern, Altersvorsorge und Versicherungen bleibt ein durchschnittliches verfügbares Einkommen von 86 000 Euro pro Arzt. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Exklusiv Saarbrücken Niedergelassene Ärzte im Saarland verdienen kaum mehr als Klinikärzte. Das zeigt eine neue Studie, in der die Einnahmen und Ausgaben in Arztpraxen analysiert wurden. Wie viel Einkommen bleibt Ärzten am Ende übrig?