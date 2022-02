Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der CDU Saar, Ministerpräsident Tobias Hans (links), stellte am Mittwoch (09.02.2022) im Saarrondo in Saarbrücken sein Team für die Landtagswahl am 27. März vor. Darunter auch Marisa Winter (rechts), doch die Angestellte der Stadt Saarbrücken trat bereits ein paar Stunden später wieder zurück. Sie ging mit den Demos mit, die sich gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung stellen. Und das ohne Maske. Foto: BeckerBredel