Süßes oder Saures : Halloween – Saar-Polizei warnt vor gefährlichen Streichen

Saarbrücken Das kann teuer werden, wenn ein Streich zur Sachbeschädigung wird. Und wenn er völlig übers Ziel hinausschießt, drohen sogar Gefahren.

Allerdings haben Ermittler in den vergangenen Jahren vermehrt Fälle erlebt, die weit über Ulk hinausgingen. Wie ein Sprecher der Polizei in Wadern berichtet, können solche ausgearteten Scherze durchaus auch strafrechtlich verfolgt werden. So werde die Aufforderung „Süßes oder Saures“ an der Haustür rasch zum Fall für die Richter.