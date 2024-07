Leitartikel Gefährliche Überforderung von Staat und Steuerzahlern

SPD und Grüne wollen bei Sozialleistungen tendenziell immer mehr verteilen, als von vielen Steuerzahlern akzeptiert wird, die dies finanzieren müssen. Wer wie beim Bürgergeld mehr Gerechtigkeit schaffen will, aber damit vor allem eine Debatte über die sich daraus ergebende Ungerechtigkeit entfacht, hat mindestens in der politischen Kommunikation versagt. Und wer wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf der anderen Seite eine „Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr“ für Flüchtlinge aus der Ukraine fordert, lenkt von der wichtigen Kernfrage ab, warum im Vergleich zu Nachbarländern so wenig Ukrainer in Deutschland arbeiten. Natürlich spielen hier das Bürgergeld und seine Höhe eine Rolle. Die unangemessene Forderung von Dobrindt überlagert aber eine dringend erforderliche sachliche Auseinandersetzung.