Reichspogromnacht vor 85 Jahren Vorsitzende der Synagogengemeinde: „Sollen wir wieder unsere Koffer packen?“

Innenminister Reinhold Jost versicherte, dass die Polizei und der Verfassungsschutz„alles Menschenmögliche“ unternehmen werden, um jüdische Menschen zu schützen. Dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlten, sei „eine unerträgliche Schande“. Die Erinnerung an den Terror der Nazis und an den Holocaust sei daher so wichtig wie nie. „Das Undenkbare ist einmal Wirklichkeit geworden. Was wir in diesen Tagen im Nahen Osten miterleben müssen, lässt das Undenkbare gerade wieder in den Bereich des Möglichen rücken“, warnte Jost. Es gebe nicht nur israelische Opfer der Hamas, sondern auch palästinensische Opfer. Die Terrororganisation halte nicht nur fast 200 israelische Geiseln gefangen, sondern das eigene Volk. Vor allem Muslime seien Opfer des Hamas-Terrors.