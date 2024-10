Ein Jahr nach Überfall Saarland gedenkt der Hamas-Terroropfer

Rund 100 Gäste nehmen am Montagmorgen in der Saarbrücker Synagoge Platz, um am ersten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel der Opfer zu gedenken. Zahlreiche Vertreter der Landesregierung, der evangelischen und katholischen Kirche und anderen saarländischen Organisationen sind bereits um 6.56 Uhr in den Gebetssaal gekommen.