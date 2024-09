Marienkrankenhaus Schließung der Geburtshilfe in St. Wendel – das sagen die Hebammen

„Geburtsort: St. Wendel“ – diese Angabe auf dem Personalausweis wird wohl bald weitestgehend der Vergangenheit angehören. Denn ab dem 1. Oktober sind im Marienhaus-Klinikum in St. Wendel keine Entbindungen mehr möglich. Der Träger möchte die Geburtshilfe für das nordöstliche Saarland künftig in Neunkirchen/Kohlhof bündeln (wir berichteten). „Für uns ist es ein Riesenverlust, dass die Geburtshilfe in St. Wendel schließt. Aber wir sehen auch die Personalnot“, sagt dazu Hebamme Selina Buchner.